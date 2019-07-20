Канделаки сказала, как Зеленский может стать настоящим президентом

Владимир Зеленский был выбран президентом Украины, но реально стать им бывшему актеру еще только предстоит, считает телеведущая Тина Канделаки.

«Не все мальчики, вырастая, становятся мужчинами. И не все актеры – президентами. Зеленский был выбран президентом Украины, но реально стать им бывшему актеру еще только предстоит. Пока он ездит в гости в Канаду, делает селфи, отталкивает министра обороны, красиво ругает украинских чиновников, пытается сыграть в «Миссия невыполнима» на Донбассе. Но реальный вызов для него – это Коломойский», – написала она в своем Telegram-канале.

Она привела рассказанную олигархом историю, опубликованную в Financial Times. «К нему в Израиль после выборов на Украине приехали друзья и стали поздравлять со словами «Отличная работа!». Он спросил: «С чем вы меня поздравляете? Мой день рождения в феврале». «Зачем нужен этот праздник, если есть целый президент?» – ответили ему», – написала Канделаки.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



«Вот это и есть вызов для Зеленского. Он коломойский или украинский? В том, что нынешний глава Украины как минимум очень многим обязан Бене (как называют олигарха), никто не сомневается. Но всякий ли долг платежом красен?» – задается вопросом она.

«Все, конечно, упирается в деньги и влияние. Неприятности для Коломойского связаны с его Приватбанком, который при Порошенко был национализирован. Плюс сам олигарх был обвинен в США в мошенничестве. Последние два года он провел за пределами Украины, опасаясь за свою свободу. А теперь он вернулся. Значит, больше не опасается? Хорошо все-таки иметь своего президента!» – говорится в сообщении телеведущей.

По ее словам, важным нюансом является то, что от поведения Зеленского зависят мультимиллиардные вливания МВФ. « Если власти Украины развернут национализацию Приватбанка, на Западе могут этого не понять. И очередной транш не состоится. Такое экономика Украины может и не пережить. Чем грозит Зеленскому отказ помогать Бене, сказать сложно. А олигарх явно рассчитывает на его помощь. Та же Financial Times приводит слова Коломойского, что «Зеленский не станет слушать советы Запада, кого сажать, кого грабить и у кого что экспроприировать», – добавила Канделаки.

«И теперь Зеленскому придется выбирать: Беня или Украина. Пора становиться президентом, Володимир Олександрович», – заключила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и украинский олигарх Игорь Коломойский ранее были партнерами по бизнесу.

Украинский политтехнолог Василий Стоякин ранее заявлял, что Россия может заключить выгодную сделку с Коломойским.

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