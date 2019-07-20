Пушков оценил «цирк» Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего указ президента страны Владимира Зеленского «цирком».

«Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? И к каким из них относиться серьезно, а к каким – нет?» – задался вопросом Пушков на своей странице в Twitter.

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Сенатор добавил, что на этот счет от Киева хотелось бы получить официальных разъяснений.

Напомним, Омелян назвал «цирком» подписанный Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

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