Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 19–21 градусов, по области – до 18–23 градусов.

Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду с порывами до 12–17 м/c.

Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью ожидается 13–15 градусов в Москве, 10–15 – по области.