Путин и Стоун обсудили американскую культуру и трансгендеров

Глава российского государства Владимир Путин и режиссер Оливер Стоун обсудили молодое поколение и тему ЛГБТ.

По словам Стоуна, «то, что происходит в американской культуре сейчас, это очень странно».

«А есть американская культура?» – приводится ответ Путина на сайте Кремля.

Стоун заявил, что «всегда был бунтовщиком и по-прежнему им является». Он «шокирован тем, как мыслит молодое поколение». По мнению режиссера, молодежь «многое принимает как должное».

Он отметил, что сейчас очень много разговоров на тему «гендера, пола»: «Люди постоянно сейчас идентифицируют себя по-разному в социальных сетях: «я – тот», «я – тот», «я – трансгендер» или «цисгендер» – и непонятно вообще, что происходит». Стоун считаеТ, что «много сейчас на этом зациклено».

«Слишком хорошо живут. Нечем заниматься», – ответил ему Путин, согласившись со словами режиссера, что «это нездоровая культура».

Стоун считает разумным российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуальности среди несовершеннолетних.

Путин пояснил, что в России хотят «дать возможность человеку достичь зрелости и потом самому принимать решение о том, кто он такой, как он хочет жить».

«И после этого нет никаких ограничений», – сказал Путин.

Напомним, в Москве разгорелся скандал вокруг детей, якобы «усыновленных гей-парой».