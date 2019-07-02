На Сахалине решили расширить финансирование капремонта медучреждений

Руководство Сахалинской области в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» намерено до конца 2019 года направить на капитальный ремонт медицинских учреждений региона 1,2 млрд рублей вместо ранее запланированных 725 рублей, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Всего на капремонт областных медучреждений в этом году выделят бюджет в 1,2 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе, сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

Уточняется, что такое решение было принято по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Все финансирование будет вестись за счет областного бюджета.

По информации правительства региона, на днях завершился капитальный ремонт в травматологическом отделении городской больницы Южно-Сахалинска. На стенах установлены панели с бактерицидным покрытием, новая система вентиляции имеет систему подогрева, а у каждой койки теперь есть кнопка вызова медсестры. В отделении 15 палат, они рассчитаны на одновременное пребывание 2-4 человек, установлены современные многофункциональные кровати. В подразделении обновлена значительная часть мебели и медицинского оборудования, в дальнейшем модернизация оснащения продолжится.

В Сахалинской области планируется в этом году пополнить учреждения здравоохранения современным высокотехнологичным оборудованием на общую сумму в 2,7 млрд рублей. Будут приобретены магнитно-резонансный томограф, ангиограф, компьютерные томографы, наркозно-дыхательные аппараты, УЗИ-сканеры, биохимические анализаторы. Одной из первых поступила партия аппаратов искусственной вентиляции легких на 146 млн рублей, оборудование предназначено и для районных больниц, и для учреждений областного центра. Также новое оборудование получат самые удаленные районы области – на Курильских островах.

В ближайшие пять лет в регионе планируется оснастить высокотехнологичным медицинским оборудованием 65 объектов здравоохранения.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.