Лукашенко заявил о нежелании просить защиты у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна быть в состоянии защитить саму себя, так как не хочет ради этого присоединяться к России.

«Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», – приводит его слова «БелТА».

Он отметил, что есть другой вариант для защиты государства – обратиться в НАТО.

«Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет», – подчеркнул Лукашенко.

Единственным вариантом для белорусов он назвал защищать себя самостоятельно.

«Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении», – заявил Лукашенко.

В начале июня президент России Владимир Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии.

«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркивал Путин.

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