Лукашенко заявил о нежелании просить защиты у России

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...
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            Лукашенко заявил о нежелании просить защиты у России

            2 июля 2019, 19:29

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна быть в состоянии защитить саму себя, так как не хочет ради этого присоединяться к России.

            «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», – приводит его слова «БелТА».

            Он отметил, что есть другой вариант для защиты государства – обратиться в НАТО.

            «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет», – подчеркнул Лукашенко.

            Единственным вариантом для белорусов он назвал защищать себя самостоятельно.

            «Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении», – заявил Лукашенко.

            В начале июня президент России Владимир Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии.

            «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркивал Путин.

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