Литовская музейная лодка затонула вместе с капитаном на Балтике

Литовская парусная лодка (куренас), которая принадлежит Клайпедскому морскому музею, затонула в Куршском заливе (Балтийское море). Пропал капитан-историк, сообщила представитель музея Нина Путейкене.

«Два человека спасены. Ищут главного музейного работника-историка отдела истории судоходства, капитана куренаса Ромалдаса Адомавичюса», – рассказала Путейкене.

К месту крушения лодки направлены пограничный катер и военный вертолет, передает «Интерфакс».

Отмечается, что музейное судно шло в Каунас на слет судов национальной экспедиции, который планируется 6 июля.

Представитель музея добавила, что капитан построил куренас сам.