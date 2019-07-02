Жителей Тулуна начали перевозить на военных плавающих транспортерах

Жителей города Тулун, пострадавшего от наводнения, начали переправлять плавающие транспортеры ПТС-2 через зону паводка, об этом сообщает министерство обороны России.

Зона паводка разделила город на две части, транспортеры помогают горожанам перемещаться между ними, говорится в сообщении ведомства в официальной группе во «ВКонтакте».

В отрезанной водой части Тулуна располагается главная городская больница, часть жителей переправляются на работу, другие пытаются переправиться, чтобы оценить ущерб и забрать имущество.

Также ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, как транспортеры доставляют жителей города. Отмечается, что в зону бедствия была направлена часть военных специалистов, к ним за помощью обратились региональные власти.

В результате паводка в Иркутской области подтопило 83 населенных пункта в шести районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».