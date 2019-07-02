В Крыму презентовали «народный» арт-квартал фестиваля «Таврида – АРТ»

В Крыму во вторник в ходе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная».

Также молодые музыканты, вокалисты, хореографы, предоставляющих индустрию аутентичного искусства пообщались с летчиком-космонавтом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники смены узнали об условиях и месте проведения фестиваля «Таврида – АРТ», о его тематике, конкурсах и программе. Фестиваль пройдет с 20-26 августа на территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель.

Ядром фестиваля станут арт-кварталы – тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. В каждом квартале будут проживать 500 молодых профессионалов и коллег по творческому цеху. Участники узнали о своем «народном» арт-квартале и его возможностях: совместном творчестве, участии в кастингах, грантовом конкурсе, знакомстве с единомышленниками и экспертами.

«Здорово быть частью такого масштабного проекта. В нашей команде организаторов нет случайных и равнодушных людей – все, так или иначе, связаны с народной культурой и являются профессионалами в своем деле. Мы стараемся подготовить такую программу, после которой каждый участник скажет «любо!», – говорит один из организаторов арт-квартала «Таврида Народная» Маргарита Соколова.

Иван Кабанов, участник форума и школы Вокальной традиции, также поделился впечатлениями: «Задумка очень интересная. По-моему, каждый, кто хочет развиваться сам и развивать свою культуру, должен приехать сюда. Где еще в одном месте можно встретиться столько людей, горящих одной идеей, и столько возможностей для них?».

В ходе форума «Таврида 5.0» прошла и сессия личностного роста с Сергеем Залетиным, летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации, полковником ВВС, ведущим специалист ом организационно-планового отделения отряда космонавтов ЦПК.

«Когда ты наблюдаешь Землю из космоса, вид нашей планеты заставляет тебя задавать себе огромное количество вопросов. Например, как зародилась жизнь? Замечательно было бы, если в космос отправился творческий человек и выразил то, что, нам, технарям, тяжело описать словами», – отметил Сергей Залетин.

Вместе с тем участники «Народной смены» приняли участие в мастер-классах и работе профессиональных тематических школ от партнеров смены. Среди них – школа вокальной традиции, школа народного театра, школа инструментальной традиции и школа академического вокала.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).

«Народная смена» проходит на Тавриде с 29 июня по 5 июля и объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства, из всех 85 регионов страны.