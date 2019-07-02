Под Волгоградом задержаны три конокрада

В Николаевском районе Волгоградской области полицейские задержали трех местных жителей в возрасте от 37 до 41 года, сознавшихся в краже лошадей у 61-летнего местного фермера.

Подозреваемые признались, что за год они увели 68 лошадей. Общий ущерб составил около 700 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД по региону.

«Начиная с июля 2018 года, задержанные отбивали от табуна, пасущегося на свободном выпасе в степи, по несколько особей и перегоняли на территорию Палласовского района, откуда через некоторое время продавали коней сторонним лицам», – говорится в сообщении.

При этом в специально оборудованных загонах полицейским удалось обнаружить 22 лошади, которых похитители не успели продать.

Отмечается, что владелец табуна не пересчитывал лошадей с конца лета прошлого года, поэтому обнаружил пропажу скота лишь в апреле 2019 года. Следствие должно установить точное число похищенных животных.

«Следователи в отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», – добавили в пресс-службе.