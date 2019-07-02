В Подмосковье приземлился самолет ВВС США

В Подмосковье для очередного наблюдательного полета в рамках Договора по открытому небу прибыл самолет ВВС США, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

На аэродром Кубинка приземлился ОС-135В, он прибыл с авиабазы США в немецком Рамштайне, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.

Ранее сообщалось, что в России проведены инспекции Дании (по Венскому документу), Турции и Норвегии (по Договору об открытом небе).

В марте и апреле Россия также провела наблюдательные полеты над США.