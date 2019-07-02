Беглов рассказал о ходе благоустройства дворов Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал, как в 2019 году в городе благоустраивают дворы.

Александр Беглов подчеркнул, что необходимо увеличить количество освещения на улицах во избежание аварийных ситуаций, передает New Inform.

Уже в 2019 году новым энергосберегающим и энергоэффективным оборудованием смогут похвастаться 23 улицы города, 11 парков, садов и скверов, а также 420 детских и спортивных площадок.

В общей сложности порядка 500 дворов Северной столицы попадет под программу комплексного благоустройства, в которую входит не только ремонт непосредственно дорог, но и меры по восстановлению газонов, обустройство зон отдыха и комплексное озеленение территорий.

Помимо того, Александр Беглов сообщил, что за проведением работ по благоустройству он будет вести контроль особенно тщательно.

«Прошу и вас, уважаемые горожане, следить за ходом благоустройства своего двора или сквера. В случае недобросовестной работы подрядчиков вы можете написать мне на страницу «ВКонтакте», – подчеркнул Беглов.

Также градоначальник рассказал о еще одном интересном нововведении, передает Neva Today. Он сообщил поддержке особенно инициативных жителей, которые улучшают дворы своими силами. Беглов объявил старт конкурса на лучший двор города. От каждого района будет как минимум три призера.

По словам чиновника, до конца 2019 года в Северной столице приведут в порядок более 120 километров дорог общего пользования. Работы пройдут по 119 адресам.

Беглов признал, что состояние дорог в Петербурге далеко от идеального: более трети из них вообще не отвечают требованиям нормативов. Причину проблемы врио градоначальника видит в некачественном ремонте, а также в проблемах с финансированием, имевшим место в течение долгих лет. Исправлять ситуацию начнут именно с финансовой стороны. Объем денежных вложений в ремонт дорог увеличат в два раза: с 5 -7 млрд до 13 млрд рублей.

Кроме того, власти намерены уделить особое внимание контролю за проведением работ. Сейчас в городе действует выездная лаборатория, которая ежедневно контролирует ход капитального ремонта дорог.

«Нужно кардинально улучшить состояние улично-дорожной сети. Сделать наши дороги надежными и безопасными для водителей и пешеходов», – подчеркнул Беглов.