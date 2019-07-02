Иран подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве

Министр нефти Ирана Бижан Зангане подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве.

Зангане сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Иран подписать хартию: «Да, мы подписали».

При этом в понедельник он заявлял, что Тегеран не поддержит хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ОПЕК одобрила «семейную» хартию об ОПЕК+.

Иран обвинял Россию и Саудовскую Аравию в убийстве ОПЕК. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти выпады.