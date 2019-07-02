Гендиректор золотодобывающего предприятия арестован в Москве

Генерального директора золотодобывающего предприятия, расположенного в Забайкалье, по подозрению в присвоении денег задержали в Москве, этапировали в Читу, где и арестовали, сообщили в региональном МВД.

«Установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2017 года руководителем предприятия были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание сервисных услуг, работы по которым фактически не проводились, а денежные средства похищались. Общая сумма заключенных договоров превысила 125 млн рублей– передает РИА «Новости» сообщение полиции.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о присвоении. Отмечается, что мужчину задерживали столичные и забайкальские полицейские.

Сообщается также, что в Чите гендиректора заключили под стражу. В ходе обыска дома и в офисе компании были изъяты предметы, «имеющие значение для расследования уголовного дела».

Напомним, в июне 2019 года в Генпрокуратуре объяснили рост числа преступлений.