Алибасова обвинили в скандале со съемками на Первом канале

Продюсера Бари Алибасова обвинили в срыве съемок программы «На самом деле» на Первом канале.

Как сообщает издание «Собеседник», Алибасов должен был пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопросы об отравлении.

«В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках», – цитирует издание одного из зрителей.

Руководство программы тщетно пыталось дозвониться до Алибасова несколько часов. Когда наконец удалось с ним связаться, тот объяснил, что не прибудет на съемки из-за плохого самочувствия.

Сам Алибасов заявил, что это ложь. Он намерен подать в суд на телевизионщиков, передает ФАН.

«Это чушь собачья. От этой программы исходит столько лжи, что в голове не укладывается. Все с ног на голову поставили, с больной головы на здоровую, или наоборот – перекинули», – отметил Алибсов.

По словам продюсера, он присутствовал на съемках более четырех часов, а еще четыре часа длилась подготовка к ток-шоу. Алибасов подчеркнул, что досидел до конца программы.

«Там было такое наглое вранье, что просто словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь. Это был срежиссированный обман. Свои люди прикормленные сидят, тявкают. Речь шла о моем лечении. Какие-то там умники выставили, что я подстроил свое лечение. Но я четыре недели лечился в больнице. Все это время со мной рядом были мои друзья, Лидия Николаевна Шукшина. Они мои свидетели. Вся клиника – свидетели моего лечения», – заметил продюсер.

Также Алибасов рассказал, что ему нужно после болезни еще полгода посещать врачей, а сейчас он питается через соломинку специальным жидким составом.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства.

После этого врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. Но PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.