Порошенко заметил «ползучий пророссийский реванш»

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального в Донбассе», – написал Порошенко в Facebook, отметив, что «торговля языком» не принесет Украине никаких дивидендов.

Он также добавил, что это не остановит Россию. «Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк и даже не по Крым», – сказано в сообщении Порошенко.

Экс-президент уверен, что цель реванша – остановить движение Украины к членству в ЕС и НАТО и возвращение в сферу влияния России.

«Именно поэтому «Европейская солидарность», наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ – Евроатлантическую хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», – добавил он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса – в составе страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после таких заявлений офис Зеленского уличили в неграмотности.

Позже представитель президента в Верховной раде сообщил, что это личная позиция Богдана.

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