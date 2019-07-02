При взрыве на итальянском танкере в Турции погиб человек

В результате пожара и последующего взрыва газа на итальянском танкере Synzania, произошедшем в понедельник в турецком порту Алиага, один человек погиб, 16 получили травмы, сообщили в нефтяной компании Petkim.

«На терминале Petkim в 23.20 в понедельник по невыясненной пока причине произошел взрыв во время закачивания сжиженного углеводородного газа на судне Synzania под итальянским флагом. Возникший пожар был быстро потушен. 16 человек получили ранения, один скончался в больнице», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Агентство Anadolu уточнило, что среди пострадавших 15 итальянцев и один гражданин Румынии.

Напомним, в ночь на 11 июня 2019 года на танкере «В Ф Танкер 16» (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы произошел взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.

Компания-владелец – «Волжское морское пароходство» – уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти.

По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.