Тигрица в зоопарке ранила пытавшегося украсть детеныша мужчину

В передвижном зоопарке в Бузулуке (Оренбургская область), тигрица ранила мужчину, пытавшегося украсть тигренка, рассказали в региональном МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в зоопарке, расположенном на стадионе «Труд».

«Когда охранник находился в другом конце территории, 20-летний молодой человек проник в зоопарк, где схватил уссурийского тигренка и попытался вытащить его из клетки. Мать тигренка вцепилась ему в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что мужчину отправили в больницу с различными травмами, а перед дверями его палаты поставили конвой.

«Тигренку также был причинен вред здоровью. Сотрудниками полиции на месте происшествия были опрошены очевидцы, собран материал, изъяты улики и документы. Заведено дело о краже», – сообщили в МВД по Оренбургской области.

Напомним, в воскресенье в заповеднике округа Ваянад штата Керала на юго-западе Индии тигр погнался за мотоциклистом. Видео произошедшего опубликовало Общество защиты лесов и дикой природы FAWPS.