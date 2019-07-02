Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают переменная облачность, кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 22–24 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 12 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов тепла.

В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.