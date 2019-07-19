К залу «Крокус Сити Холл» вызвали пожарных

Сотрудники МЧС выехали к концертному комплексу «Крокус Сити Холл», который находится в подмосковном Красногорске, из-за задымления.

«Пожарные выехали к «Крокус Сити Холлу» после того, как получили сообщение о том, что с крыши здания идет белый дым. К месту происшествия следуют 12 пожарных расчетов», – сказал источник в экстренных службах ТАСС.

Он отметил, что дым виден с одной из отдушин на крыше концертного зала имени Муслима Магомаева.

Ранее из-за сигнала о задымлении задержали авиарейс Москва – Ереван компании NordWind.