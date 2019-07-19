На начальника отдела полиции в Волгограде завели дело из-за трагедии с катамараном на Волге

На начальника отдела полиции в Волгограде завели дело из-за гибели людей при столкновении катамарана и баржи на Волге летом 2018 года.

Южное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда в связи с гибелью людей при столкновении катамарана и баржи на Волге в 2018 году. Он подозревается в халатности, сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, полицейский «не предпринял мер к пресечению совершаемых им административных правонарушений», хотя знал, что катамаран, врезавшийся в баржу, не был зарегистрирован, а управлявший им Дмитрий Хахалев не имел навыков судовождения и документов на право управления судном.

«В результате чего, вечером в тот же день, Хахалев, управляя указанным маломерным судном, допустил столкновение с концевой секцией несамоходного судна теплохода «Капитан Вечеркин», – уточнили в ведомстве.

Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибли 11 человек.

После этого был задержан владелец лодочной станции, который не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги.

До этого в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после – спасти тонущих людей.