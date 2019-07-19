Против помощницы мэра Новороссийска возбудили дело за нападение на журналистку

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 45-летней сотрудницы администрации Новороссийска, сообщили в пресс-службе краевого СК.

По версии следствия, она воспрепятствовала законной профессиональной деятельности журналиста одной из местных газет, сообщается на сайте ведомства.

Журналистка «Нашей газеты» в Новороссийске Ольга Макаренко ранее рассказывала, что приехала снимать репортаж на особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где прорвало канализацию.

По ее словам, находившиеся там люди пытались ей помешать, а помощница мэра Анжелика Коваленко вырвала из ее рук телефон и ударила по голове.

После инцидента журналистка оказалась на больничном и подала заявления в полицию и СК.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что речь идет о помощнице главы города Анжелике Коваленко. Конфликт не отрицают, но комментировать его отказываются до окончания следствия.

Уголовная статья предусматривают наказание в виде принудительных работа на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что по факту нападения чиновницы на журналистку в Новороссийске началась проверка.