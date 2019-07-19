Нидерланды признали себя частично ответственными за резню в Сребренице

Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность страны за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года.

Эти 350 мусульман находились в числе нескольких тысяч человек, прибывших на миротворческую базу ООН в поисках защиты. Согласно решению суда, «голландские миротворцы знали, что мусульманам грозит бесчеловечное обращение или смерть, и поэтому должны были предложить им остаться на территории базы», передает ТАСС.

В инстанции отметили, что, выдворив этих людей, «солдаты лишили их шанса избежать попадания в руки боснийских сербов». «Вероятность этого была мала, но не ничтожна», – говорится в решении суда.

По оценке апелляционного суда Гааги, шансы на выживание у мусульман, если бы они остались на миротворческой базе, составляли около 30%. Верховный суд страны считает, что такая оценка завышена. Согласно их подсчетам, шансы на выживание у мусульман не превышали 10%. По мнению Верховного суда, боснийские сербы, скорее всего, все равно бы узнали о том, что на базе скрываются мусульмане, и нашли бы возможности арестовать их.

События в Сребренице (Босния и Герцеговина) стали одним из самых известных и кровавых инцидентов войны в бывшей Югославии (1991-1995). В июле 1995 года в окрестностях города произошло массовое убийство около 8 тыс. боснийских мусульман. Эти события были квалифицированы как геноцид. Голландские миротворцы, действовавшие под эгидой ООН, не смогли предотвратить трагедию, хотя обязаны были защищать мирных жителей.