Стало известно об обысках в квартире московских геев-усыновителей

Силовики провели обыск в квартире московской гей-пары, воспитывающей двух усыновленных детей, сообщили в ЛГБТ-группе «Выход».

В организации сообщили, что оперативники якобы вскрыли замки и зашли в квартиру пары – самих мужчин в этот момент не было дома.

«Ранее мужчины проинформировали сотрудников правоохранительных органов, что пока находятся в отпуске с детьми, который был запланирован заранее. Официально пару не вызывали на допрос или иные следственные действия», – пояснили в «Выходе».

У родителей одного из мужчин также прошел обыск, отца увезли на допрос в СК, передает «Медиазона».

Ранее скандал возник вокруг усыновителей нетрадиционной ориентации из Москвы.

О ситуации стало известно после того, как усыновленного геями ребенка доставили в больницу с подозрением на аппендицит: в ходе общения с врачами мальчик сообщил, что периодически спит со своими папами в одной кровати.

Медики сообщили о данном факте в полицию.

В среду Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении столичных сотрудников соцзащиты, которые не противодействовали усыновлению мальчиков семьей из двух мужчин.

Позже стало известно, что специалисты соцзащиты информацией об однополых отношениях в семье не располагали.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что кроется за скандалом с «геями-усыновителями».

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