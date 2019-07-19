Резко возросла популярность «порно с пришельцами»

На порносайтах увеличилось количество запросов, которые связаны с пришельцами и «Зоной 51».

После появления в интернете акции по подготовке вторжения на секретную военную базу ВВС США под названием «Зона 51», на порносайтах участились запросы по пришельцам. Так, с 12 по 16 июля на сайте Pornhub зарегистрировали 160 тыс. запросов, связанных с пришельцами, передает «360».

Особый интерес к подобному порно появился у людей от 18 до 24 лет. В США наиболее заинтересованы в инопланетной теме жители Аляски.

В мире наибольший спрос на инопланетян и «Зоны 51» был зарегистрирован в Чехии. Там он увеличился на 68%. В Аргентине плюс 65% и Белоруссии плюс 58%. В России интересовались данной темой на 38% больше обычного, а в США на 25%.

Штурмовать американскую «Зону 51», на которой военные якобы прячут внеземные цивилизации запланировали в сентябре 2019 года, в этом заинтересованы 3 млн человек.

Напомним, во вторник ВВС США предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» в Неваде от штурма, на который записался уже миллион желающих увидеть инопланетян.

Организаторы штурма хотят подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.