Меркель ответила на вопрос о здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель с пониманием относится к тому, что общественность интересуется состоянием ее здоровья, однако для нее это личный вопрос.

«Я понимаю вопрос относительно моего здоровья, но я на него уже ответила», – цитирует РИА «Новости» Меркель.

По ее словам, она в состоянии выполнять свою работу в качестве канцлера, тем не менее, как человек, она заинтересована в своем благополучии.

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», – отметила она.

В среду Ангела Меркель отметила свое 65-летие. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил канцлера Германии.

Напомним, 10 июля канцлер Германии в третий раз за месяц испытала приступ дрожи в ходе официального мероприятия. При этом представитель правительства ФРГ сообщал, что самочувствие Меркель в норме.

Тем временем немецкие СМИ начали намекать на изгнание Меркель из политики. Кроме того, сообщалось о ее возможном алкоголизме.

Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы со здоровьем не заставят Меркель уйти в отставку, но могут стать фактором, который сломает карьеру фрау канцлерин.