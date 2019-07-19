Голландская авиакомпания оказалась в центре скандала в годовщину трагедии МН17

В пятую годовщину катастрофы рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, KLM India – индийское подразделение голландской авиакомпании – опубликовало сообщение, вызвавшее шквал критики со стороны интернет-пользователей.

KLM India опубликовала в своем Twitter-аккаунте сообщение в подробным объяснением, в какой части салона самолета самый высокий риск смертельного исхода для пассажиров, сообщает «Царьград».

Так, в сообщении говорилось, что места с самой высокой степенью риска находятся в середине салона, а вот пассажиры в передней части рискуют несколько меньше – коэффициент смертности среди них ниже. Наименее опасными названы места в хвостовой части самолета.

Сопровождало твит изображение парящего в облаках кресла KLM с надписью «Сиденья в задней части самолета – самые безопасные!».

Публикацию удалили, компания принесла извинения, пообещав, что «пересмотрит внутренние правила публикаций» и постарается обеспечить «адекватный уровень контента» в микроблоге. Тем не менее, скриншоты неуместного поста сохранились и распространяются в Сети.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.