На Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой движения поездов произошел в пятницу утром на Большой кольцевой линии московского метрополитена.

В Twitter московской подземки сообщили, что движение прерывалось на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже в пресс-службе метро сообщили, что «движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график».