Россиянам дали советы по покупке ягод

В Роскачестве посоветовали россиянам покупать свежие и созревшие ягоды у производителя или в крупных магазинах, поскольку правильный выбор и условия хранения помогут плодам храниться намного дольше.

«Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантации – это наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую продукцию. Если таких точек или плантаций производителей поблизости нет, то, как правило, лучше приобретать ягоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договоры на поставку, а не на рынках, где отследить происхождение товара крайне сложно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там отметили, что качественные плоды отличаются зелеными черешками и листьями и упругой поверхностью с равномерной окраской.



«Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом», – заявили эксперты, отметив при этом, что аромат является относительным критерием.



В ведомстве также отметили важность знания производителя и фасовки ягод.

«Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается», – рассказали в Роскачестве.



Напомним, в среду эксперты Роскачества подготовили специальные рекомендации, чтобы помочь покупателям выбрать идеальный арбуз.