Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве 19-21 градус тепла, ночью температура опустится до 13–15 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов, передает ТАСС.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве и Подмосковье ожидается дождь, в ночные часы вероятность осадков сохранится.

Днем в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с, ночью порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности сохранится в регионе из-за дождя. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.