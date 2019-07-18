В Госдуме предложили законодательно закрепить установку российских приложений на смартфонах

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым внесли пакет законопроектов, которые предусматривают установку на смартфонах, ПК и телевизорах со Smart TV программного обеспечения из перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже и штрафы за нарушение этой нормы. Документы размещены в электронной базе данных Госдумы

Ранее Жигарев уже вносил законопроекты, обязывающие устанавливать на смартфонах исключительно российское программное обеспечение, однако в прежней редакции законопроекты были отозваны автором, передает ТАСС.

Согласно одному из законопроектов, правительство определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, а также перечень программного обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких требований.

«Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», – говорится в пояснительной записке.

По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств. Предполагается, что этот документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другим законопроектом предусматривает штраф за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами с нарушением требования о предварительной установке российских программ. Для должностных лиц штраф составит 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц – 50-200 тыс. рублей. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы, по замыслу авторов документа, должны применяться с 1 января 2021 года.