Москва выразила протест Вашингтону из-за «визовой войны»

МИД России выразил протест США в связи с заявлениями о том, что Москва якобы не выдала визы сотрудникам американской школы в российской столице.

«В МИД России был вызван советник-посланник посольства США в России Тим Ричардсон, которому выражен решительный протест в связи с заявлениями американских официальных лиц и в СМИ США о том, что нами якобы было отказано в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве. Подчеркнуто, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности и в реальности дело обстоит с точностью до наоборот», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Москва не отказывала никому, но выражала готовность оформлять визы работникам диппредставительств США, включая школьных преподавателей.

«Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны прекратить практику отказов в визах. Со своей стороны давно к этому призываем», – заключили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления американских дипломатов о требованиях министерства по оформлению дипломатических паспортов для учителей не соответствует действительности.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.

Накануне американское издание The New York Times выступило с утверждением, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов.