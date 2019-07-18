Нидерланды сообщили о планах по закупке дополнительных F-35

Глава минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщил, что власти страны намерены закупить дополнительные восемь или девять истребителей F-35 у США, сообщают СМИ.

Стоимость сделки составит от 600 до 700 млн евро, сказал министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Trouw.

Бейлевелд пояснил, что окончательное число F-35, которые закупят Нидерланды, будет зависеть от обменного курса валют.

В 2014 году контракт на закупку Амстердамом истребителей F-35 взамен F-16 предполагал, что Нидерланды получат 37 машин, отметили в газете.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

В Турции отметили, что исключение Анкары из программы истребителя повысит стоимость F-35 на 7-8 млн долларов.