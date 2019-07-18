Путин заявил о реалистичности планов Медведева и Медведчука

Президент России Владимир Путин заявил, что договоренности российского премьера Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука «вполне реализуемы».

«Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо», – сказал Путин во время беседы с Медведчуком, передает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что Россия будет поддерживать те политические силы на Украине, которые будут двигаться к восстановлению двусторонних отношений.

«Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной», – подчеркнул президент.

Ранее Медведчук в на встрече с Медведевым заявил, что согласен с президентом Владимиром Путиным в том, что сближение России и Украины должно произойти.