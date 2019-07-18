Путин запланировал визит в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Иркутскую область, где проверит, как проводится ликвидация последствий наводнения.

Президент посетит регион, где проведет совещание по теме «О мерах по ликвидации последствий наводнения», передает ТАСС сообщение Кремля.

Глава государства проведет осмотр районов подтопления и пунктов долговременного размещения пострадавших от ЧП.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сообщалось, что 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.