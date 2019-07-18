Из общежития Минобороны в Москве выселяют инвалидов

Более 170 жильцов московского общежития Министерства обороны России выселены без предоставления альтернативного жилья, несмотря на судебные запреты и требования со стороны Совета по правам человека, пишут российские СМИ.

По информации «Ридуса», выселение проходило с участием военной полиции и судебных приставов, в здании остались только восемь семей.

«В общежитии проживает пять детей, из них четверо – мои. Старшему 14 лет, младшему семь месяцев», – рассказала Светлана Климова, одна из жильцов общежития на Большой Пироговской. Она живет там вместе с матерью – старшим прапорщиком, заведовавшей в Военном университете курсантской столовой.

«Я ребенок военных, большую часть жизни провела по военным городкам. Последним местом назначения оказалась Москва, «дом-пила» (так называют общежитие на Большой Пироговской – прим. ВЗГЛЯД). Другого жилья, как и у всех, у нас нет», – добавила Климова.

Остальные жители общежития – тоже либо сотрудники Военного университета, либо военные пенсионеры, среди которых немало инвалидов. Например, 56-летний Игорь Кот – в прошлом военный психолог, работал с ветеранами горячих точек, в том числе чеченских войн – не говорит, не может читать и писать после пережитого в 2017 году инсульта.

Ольга Кожевникова, бывшая жена офицера – тоже инвалид, в 2010 году она потеряла зрение. Еще в 1991 году она въехала в «дом-пилу» с мужем – слушателем Военного университета, три года спустя родила сына, но вскоре муж от нее ушел. Кожевникова осталась в общежитии с престарелой матерью и ребенком, страдающим диабетом.

На сторону жильцов общежития в разное время вставали председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, омбудсмен Татьяна Москалькова, общественная организация «Офицеры России», партия ветеранов.

Пенсионерка Аида Ким рассказала изданию, что у нее есть шесть решений суда, которыми запрещается выселение без предоставления альтернативного жилья. «30 июля состоится седьмое разбирательство с министерством в Московском городском суде. Но все эти решения Минобороны не замечает», – сетует вдова сотрудника Военного университета. Аида Ким – дочь дальневосточных корейцев, в 1937 году депортированных в Среднюю Азию. 19 лет назад женщина получила статус жертвы политических репрессий.

Дом на Большой Пироговской был построен в 1929-1932 годах как общежитие для Института красной профессуры. Еще до окончания строительства его передали военным. «Домом-пилой» его прозвали из-за восьми корпусов, расположенных в шахматном порядке.

До 2015 года общежитие находилось на балансе Военного университета, но затем его передали Центральному территориальному управлению МО РФ. Здание признали аварийным, с 1 февраля 2019 года началось активное выселение жильцов.