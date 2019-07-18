Из общежития Минобороны в Москве выселяют инвалидов

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18 июля, четверг | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль сообщил о согласии Макрона приехать в Москву на 75-летие Победы
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Рубль в августе ждет серьезное испытание
В Грузии проснулся разум
Родительский долг стал уголовно наказуемым
Туркмения может стать новой проблемой России
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Крымская дорога как символ России
Андрей Бабицкий, журналист
Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
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Хорошо тому живется, у кого одна нога
Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
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«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать
Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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Российские звезды показали свою старость
Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем ДзюбаПодробности...
Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно
В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуныПодробности...
Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе
Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человекПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
Обсуждение: 166 комментариев
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