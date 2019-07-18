Определен порядок замены бумажных паспортов

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что специальной кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных в России проводиться не будет.

«Если не подошел срок замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять, ... то можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 (лет) получили уже паспорт, то им можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет», – передает РИА «Новости» слова Акимова.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что россияне смогут начать использовать электронные паспорта в 2023 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким будет новый российский паспорт.

Напомним, в среду вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году.