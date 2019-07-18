Число жертв пожара в японской студии аниме возросло до 25 человек

Медики подтвердили смерть 25 человек на пожаре в студии аниме в японском городе Киото, сообщают СМИ.

Еще несколько человек в студии находятся без признаков жизни, их смерть официально еще не установлена, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей главного полицейского управления города, передает РИА «Новости».

Возгорание было зафиксировано в 10.35 по местному времени (4.35 мск) на первом этаже трехэтажного здания, где находится студия компании Kyoto Animation. По разным данным, в студии на момент ЧП могли находиться до 70 человек.

В поджоге признался 41-летний мужчина, уточнили в полиции. Мотив и имя подозреваемого не раскрываются.

Пользователи одного из фанатских форумов обсуждают сообщение одного из участников, который за некоторое время до пожара спросил, можно ли попасть в новостные сводки.

По последним данным, в результате ЧП пострадали не менее 36 человек.

Директор Kyoto Animation Хидэоки Хатта сообщал, что в электронных письмах в адрес компании поступали угрозы, в которых содержались выражения «Умрите!».