Новая партия компонентов С-400 доставлена в Турцию

В Турцию доставили очередную партию компонентов российских комплексов ПВО С-400, сообщает Минобороны России.

«18 июля самолеты военно-транспортной авиации Минобороны... осуществили очередную доставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, какую геополитическую выгоду принесут С-400 Турции.

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