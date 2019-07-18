Матвиенко пригласила белорусскую молодежь принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением предоставить гражданам Белоруссии возможность участвовать в российских конкурсах, в том числе конкурсе «Лидеры России».

«Вчера мы переговорили с (первым замглавы администрации президента России) Сергеем Владиленовичем Кириенко для того, чтобы в организованных в России во многих регионах молодежных форумах по разным направлениям принимала участие и молодежь Белоруссии», – сказала Матвиенко, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что обсудила с Кириенко возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе «Лидеры России». «Уверена, что мы достигнем такой договоренности», – добавила она в ходе шестого форума регионов России и Белоруссии.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса в этом году стали 300 человек из 21 региона России, они получили образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

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