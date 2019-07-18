Кремль отреагировал на отправку в Москву турецкого пирога

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле порадуются пирогу от турецкого кондитера, но пока не слышали про его возможную отправку в Москву.

«Мы будем рады пирогу, конечно, в Турции кондитеры делают очень вкусные пироги. Но в данном случае мы просто не знаем. Я не знаю: кто-то связывался с Кремлем как-то, сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет?» – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ждут ли в Кремле пирог от турецкого кондитера, отправленного в честь начала поставок С-400.

Он добавил при этом, что президента Владимира Путина в пятницу в Кремле не будет.



«Он сегодня ночью из Санкт-Петербурга вылетит в Магнитогорск», – заявил Песков.

Ранее стало известно о начале поставок С-400 в Турцию. Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

В минувшую субботу кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, решил отблагодарить Россию за поставку ЗРК С-400 и послать в Кремль берек.

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