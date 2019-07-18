В подпольном центре реабилитации в Омске устраивали бои между пациентами

В Омске полицейские обнаружили подпольный «реабилитационный центр» для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Пациентов там удерживали насильно, при этом между ними устраивали спарринг-бои, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что в Омске задержаны двое местных жителей, которые с 2017 года руководили подпольным «центром реабилитации», передает ТАСС.

Установлено, что эта медицинская организация не имела соответствующей лицензии.

«Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества. Потерпевшие рассказали полицейским о применении к ним физической силы и угроз, после которых злоумышленники принуждали их к подписанию документов, содержащих якобы добровольное согласие на пребывание в учреждении», – рассказала представитель МВД.

Люди не могли сообщить о своем положении родственникам, так как в центре действовал запрет на общение с внешним миром.

«Редкие телефонные звонки осуществлялись под контролем представителей администрации. При этом родственники граждан регулярно вносили денежные средства в качестве ежемесячной оплаты. В ходе обыска у подозреваемых изъяты газовый пистолет и предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом, а также большое количество сильнодействующих медицинских препаратов, которые направлены на экспертизу», – добавила Волк.

Источник в правоохранительных органах сообщил также, что в этом центре между больными устраивали спарринг-бои.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), судом в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщник находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что сотрудники Челябинской областной психоневрологической больницы № 5 издевались над пациентами. Позже жертва санитаров психбольницы скончалась.