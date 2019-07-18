В Кремле назвали условия для диалога с Украиной

«Прекрасным первым шагом» для нормализации отношений между Москвой и Киевом могло бы стать освобождение руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну, конечно же, возвращение Вышинского – это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», – заявил Песков, отвечая на вопрос, что могло бы послужить началу диалога двух стран.

Он также заявил, что Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности по Донбассу, передает РИА «Новости».

«Мы действительно высоко оцениваем те результаты, которые вчера были достигнуты в Минске. Это очень важно. Мы надеемся, что эта договоренность будет подкреплена конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Это очень важно», – сказал Песков.

По его словам, в данном случае главное то, что президенты России и Украины во время телефонного разговора подтвердили намерения искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов.

Песков также подчеркнул, что речи о личной встрече Путина и Зеленского пока не идет. «Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы», – сказал Песков.

Ранее команда украинского президента Владимира Зеленского заявила о планах добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

10 июля Зеленский провел с Путиным телефонные переговоры, в ходе которых главы государств обсуждали вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, разговор состоялся по инициативе Киева.