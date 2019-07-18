Минсельхоз Дагестана возглавит победитель кадрового конкурса

Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал назначения победителей республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан» на посты руководителей комитета по лесному хозяйству региона и министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, пост министра сельского хозяйства получит начальник управления агропродовольственных рынков, пищевой и перерабатывающей промышленности, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, конкуренции и экспортного потенциала минсельхозпрода Дагестана Абзагир Гусейнов.

Руководителем комитета по лесному хозяйству станет начальник отдела охраны лесов, заместитель генерального директора ГАУ Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» Вагаб Абдулхамидов, сообщает газета «Махачкалинские известия».

«Мой Дагестан» – кадровый конкурс, который в 2018 году проводило правительство республики при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Его победители, 54 человека, вошли в кадровый резерв и получили возможность дальнейшего трудоустройства в органы власти Дагестана.