В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.