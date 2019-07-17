Зеленский назвал звонок Путину состоявшимся вопреки советам «партнеров Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «партнеры Украины» выступали против того, чтобы он звонил российскому президенту Владимиру Путину.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину», – сказал президент Украины в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.

Зеленский отметил, что позвонил своему коллеге из России, так как этот разговор был в интересах граждан Украины. «Поэтому, я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне», - сказал он.

При этом Зеленский отметил важность собственного мнения по этому вопросу, несмотря на протесты со стороны «партнеров Украины».

10 июля Зеленский провел с Путиным телефонные переговоры, в ходе которых главы государств обсуждали вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, разговор состоялся по инициативе Киева.