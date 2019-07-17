Сотрудники волгоградского аэропорта совершили серию краж из багажа пассажиров

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Украина должна заслужить российского посла

Без посла даже как-то спокойнее – еще один такой парасюк, и можно до настоящей войны доскакатьсяФото: Максим Никитин/ТАСС
Смена Порошенко на Зеленского не приведет к тому, что на Украине появится российский посол – его там не ждут и принять не готовы. Об этом накануне заявили в администрации украинского президента. Это тот случай, когда с Киевом можно и согласиться: нашему послу нечего делать на Украине по объективным причинам. Его возвращение украинцы еще должны заслужить. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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              Сотрудники волгоградского аэропорта совершили серию краж из багажа пассажиров

              17 июля 2019, 20:24

              Текст: Елизавета Булкина

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              Восемь сотрудников волгоградского аэропорта Гумрак были задержаны по подозрению в совершении серии краж из багажа авиапутешественников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

              Три пассажира обратились в полицию с заявлением о пропаже вещей из багажа в аэропорту в Волгограде. Сотрудники транспортной полиции при содействии местного управления ФСБ задержали подозреваемых работников воздушной гавани.

              «Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылете, так и по прилете самолетов», — рассказала Волк RT.

              Ущерб от действий злоумышленников оценивается в сумму более 500 тыс. рублей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

              Кроме восьми сотрудников аэропорта, фигурантом уголовного дела также является женщина, которая подозревается в сбыте похищенных вещей.

              Два работника аэропорта были помещены судом под стражу, еще один отправлен под домашний арест. Все остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. На данный момент сотрудники полиции выясняют причастность подозреваемых к другим подобным инцидентам.

              В мае в столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили сумку с 210 тыс. долларов. В феврале два грузчика кемеровской воздушной гавани украли из багажа пассажира маячки, предназначенные для определения местоположения, после чего вскоре были обнаружены. 


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