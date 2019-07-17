Сотрудники волгоградского аэропорта совершили серию краж из багажа пассажиров

Восемь сотрудников волгоградского аэропорта Гумрак были задержаны по подозрению в совершении серии краж из багажа авиапутешественников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Три пассажира обратились в полицию с заявлением о пропаже вещей из багажа в аэропорту в Волгограде. Сотрудники транспортной полиции при содействии местного управления ФСБ задержали подозреваемых работников воздушной гавани.

«Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылете, так и по прилете самолетов», — рассказала Волк RT.

Ущерб от действий злоумышленников оценивается в сумму более 500 тыс. рублей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Кроме восьми сотрудников аэропорта, фигурантом уголовного дела также является женщина, которая подозревается в сбыте похищенных вещей.

Два работника аэропорта были помещены судом под стражу, еще один отправлен под домашний арест. Все остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. На данный момент сотрудники полиции выясняют причастность подозреваемых к другим подобным инцидентам.

В мае в столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили сумку с 210 тыс. долларов. В феврале два грузчика кемеровской воздушной гавани украли из багажа пассажира маячки, предназначенные для определения местоположения, после чего вскоре были обнаружены.