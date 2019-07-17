К похищенному СБУ «свидетелю по MH17» не пустили представителей Красного Креста

Дочь похищенного украинскими спецслужбами офицера сил ДНР Владимира Цемаха сообщила, что представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) не пустили к ее отцу в СИЗО, но им удалось передать посылку.

«Красному Кресту удалось все-таки передать папе в СИЗО посылку. Но увидеть его не дали, мотивируя тем, что свидания разрешены только близким родственникам», – сообщила Мария Цемах РИА «Новости».

Она предположила, что представителей МККК не допустили к отцу, «чтобы они не могли увидеть его истинное состояние, оценить его здоровье».

«Сказали (в МККК – ред.), что будут пытаться еще попасть к нему. Даже не исключают, что уже в следующий визит разрешат его увидеть», – добавила Мария.

В начале июля стало известно, что украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Владимир Цемаха. Позже это подтвердила его супруга.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинским спецслужбам удалось похитить Цемаха.