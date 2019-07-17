Глава СПЧ предложил перед изменением Конституции научиться жить по действующей

Председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов призвал пока не думать об изменениях Конституции, и научиться жить в соответствии с действующим основным законом.

«Ко всем предложениям об изменении Конституции я отношусь с крайней осторожностью. Конституция – это задачник. Пока мы не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник. Мы еще этот класс не закончили. Рано переходить в следующий», – сказал Федотов «Интерфаксу».

По его словам, сначала надо «научиться жить по этой Конституции, пока мы этому далеко не научились, а дальше будем думать о следующей».

«В Конституции все должно быть гармонично. Если мы меняем одну норму, то должны менять и другие, то есть, например, пересматривать распределение компетенций и между другими органами власти, на федеральном, региональном, местном, муниципальном уровне. Готовы ли мы к этому?» – поинтересовался глава СПЧ.

В среду в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина о необходимости изменить Конституцию, предоставив Госдуме возможность участвовать в формировании правительства. Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов ответил на предложение изменить Конституцию.

Весной Володин также заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».