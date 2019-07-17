МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил прогноз по росту российского ВВП на 2019 год – на этот раз до 1,2%, при этом прогноз на 2020 год повышен до 1,9%.

Теперь рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 году, что отражает слабую оценку за первый квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление.

В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 году. Уровень инфляции начал падать и, как ожидается, вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года, передает РИА «Новости».

Вместе с тем в МВФ отметили, что российская экономика продолжает умеренно расти, учитывая рациональную макроэкономическую политику, а также структурные ограничения и влияние санкций.

В мае Международный валютный фонд рекомендовал российским властям не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения российским ВВП уровня 7%.